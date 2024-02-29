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Законопроєкт про мобілізацію — нардепи визначилися з датою розгляду документа

29 лютого 2024 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — нардепи визначилися з датою розгляду документа
Засідання ВРУ. Фото ілюстративне: офіційний сайт ВРУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді визначилися з датою розгляду у парламенті законопроєкту №10449 про мобілізацію. Нардепи очікують, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в другій половині березня. 

Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко в коментарі "Укрінформу".

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"Наразі нам потрібно підготувати орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня", — зазначив Костенко.

Законопроєкт №10449 — останні новини

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді заявили про схвалення законопроєкту №10449 до кінця лютого, підписавши його на початку березня, а чинності він набуде у квітні.

Вчора в парламентському комітеті розпочалося його обговорення з понад 4 196 поправками. Одна з таких — залучення до служби в армії ветеранів українських силових відомств. 

Водночас голова соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці можуть бути обурені, якщо нардепи ухвалять документ. А нардеп Єгор Чернєв у середу, 28 лютого заявив, що розгляд законопроєкту можуть відкласти через те, що урядовці внесли до нього по 100-300 правок. 

Верховна Рада
Роман Костенко
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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