Нардеп объяснил, к каким манипуляциям может привести закон о мобилизации

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: te.20minut.ua

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что в законопроект о мобилизации уже внесли около четырех тысяч правок. Таким образом, закон может претерпеть многие изменения.

Об этом Костенко рассказал РБК-Украина в субботу, 24 февраля.

Противоречивые пункты закона

Костенко обратил внимание, что законопроект имеет ряд тем, которые следует подвергнуть дискуссии. Особенно это касается вопроса демобилизации.

"В рассматриваемом законопроекте предусмотрена демобилизация для мобилизованных через 36 месяцев. Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить", — пояснил Костенко.

По мнению главы Комитета, уже этот пункт может стать провидением к всевозможным манипуляциям и бойцы не будут получать обещанной демобилизации.

Также нардеп отметил, что ограничение прав военнообязанных за неявку в ТЦК и СП противоречит базовым нормам конституции.

Другим спорным моментом является то, как будет работать кабинет военнообязанного.

"Еще одна позиция, вокруг которой идут обсуждения: оставлять ли отсрочку от мобилизации для аспирантов, которые учатся на контрактной форме", — рассказал глава Комитета.

Также он подчеркнул, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которым комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл.

"Поэтому на самом деле законопроект в конечном итоге может претерпеть немало изменений", — резюмировал Костенко.

Ранее мы сообщали, что если украинский военный погибнет, попадет в плен или пропадет без вести, то в первую очередь получить материальную помощь от государства имеет право его жена, а уже после нее родители бойца. Однако такие средства они могут получить, если жили вместе с ним и находились на его содержании.

В некоторых регионах Украины мобилизованным гражданам предлагают выплачивать средства как стимул для вступления в ряды ВСУ. Такое решение соответствующего местного совета добровольно и не регламентируется государством.