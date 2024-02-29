Законопроект о мобилизации — нардепы определились с датой рассмотрения документа

Заседание ВРУ. Фото иллюстративное: официальный сайт ВРУ

В Верховной Раде определились с датой рассмотрения в парламенте законопроекта №10449 о мобилизации. Нардепы ожидают, что заседание о рассмотрении и последующих дискуссиях начнется во второй половине марта.

Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Укринформу".

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"Сейчас нам нужно подготовить ориентировочную таблицу правок, которую мы будем рассматривать не раньше 5 марта. С учетом этого прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не раньше второй половины марта", — отметил Костенко.

Законопроект №10449 — последние новости

Напомним, ранее в Верховной Раде заявили об одобрении законопроекта №10449 до конца февраля, подписав его в начале марта, а в силу он вступит в апреле.

Вчера в парламентском комитете началось его обсуждение с более чем 4 196 поправками. Одно из таких — привлечение к службе в армии ветеранов украинских силовых ведомств.

В то же время глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы могут быть возмущены, если нардепы примут документ. А нардеп Егор Чернев в среду, 28 февраля, заявил, что рассмотрение законопроекта могут отложить из-за того, что чиновники внесли в него по 100-300 правок.