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Законопроєкт про мобілізацію — чи можливі протести після його ухвалення

28 лютого 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — чи можливі протести після його ухвалення
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, швидше за все, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю. Більшість з них таки виконає вимоги закону.

Про це повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю LIGA.net.

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Законопроєкт про мобілізацію

За словами Антиповича, в січні-лютому серед опитаних українців було зафіксовано зниження показника правильності руху держави у зв’язку з новим законопроєктом про мобілізацію.

"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець чи будь-хто боїться смерті найбільше — це природній, базовий страх. Це нормально — боятися смерті, не хотіти воювати і брати зброю до рук. Таких українців багато", — наголосив він.

Соціолог також зауважив, що в контексті чуток про те, що людина прийшла до ТЦК, а наступного дня опинилася на фронті, українці не проявляють бажання йти до центрів комплектування.

"Щодо закону ніхто просто нічого ще не знає. Але коли він вже буде прийнятий, коли буде про що говорити, і будуть зрозумілі якісь механізми, тоді, я думаю, українці – не всі, але частково — виконають норму цього закону", — вважає Антипович.

Він каже, що серед українців будуть обурення як у соцмережах, так і на вулицях.

"Збурення в соцмережах — звичайно, збурення у Facebook — звичайно, збурення навіть на вулицях в окремих випадках — звичайно. Але частина людей просто піде і виконає цей закон. І це нормально", — додав експерт.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочалося обговорення законопроєкту про мобілізацію з більш ніж 4 196 поправками. Народний депутат і член комітету Федір Веніславський заявив, що розгляд було структуровано у 17 ключових блоків, причому перші шість із них уже розглянули.

Також вирішується питання щодо залучення до служби в Збройних силах України пенсіонерів силових структур.

українці
протести
Україна
мобілізація
законопроєкт

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