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У Раді відповіли, чого точно не буде у законі про мобілізацію

28 лютого 2024 13:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді відповіли, чого точно не буде у законі про мобілізацію
Засідання Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочалося обговорення законопроєкту про мобілізацію з більш ніж 4196 поправками. Народний депутат і член комітету Федір Веніславський заявив, що розгляд закону було структуровано у 17 ключових блоків, причому перші шість із них уже розглянули.

Про це нардеп повідомив у коментарі ТСН.ua у середу, 28 лютого.

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Що точно не підтримають члени Комітету

Веніславський уточнив, що Комітет ухвалив рішення відхилити пропозиції щодо запровадження електронних повісток та створення електронного кабінету для військовозобов'язаних.

"Щодо обмеження інших конституційних прав і свобод, комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків та надання консульських послуг", — заявив Веніславський.

Що підтримають члени Комітету

За словами нардепа, отримають схвалення поправки, спрямовані на уточнення повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій щодо їхньої участі у мобілізаційній підготовці та процесах.

Буде затверджено обов'язок громадян віком від 18 до 60 років носити із собою та за необхідності пред'являти військово-обліковий документ поліції або співробітникам ТЦК та СП.

"Також члени Комітету підтримали, що цей процесперевірку документів та вручення повісток — потрібно фіксувати на відеокамеру", — додав Веніславський.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію Верховна Рада схвалить до кінця лютого. Законопроєкт підпишуть на початку березня, а чинності він набуде на початку квітня.

Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, до яких маніпуляцій може призвести закон про мобілізацію.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що до нового законопроєкту про мобілізацію він подав 108 поправок.

Верховна Рада
закон
Федір Веніславський
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
військовозобов'язані

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