Закон про мобілізацію — чи служитимуть пенсіонери силових структур

Українські військові в строю. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроекту про посилення мобілізації. Таких поправок нарахувалося більше чотирьох тисяч. Зокрема, вирішується питання щодо залучення до служби в Збройних силах України пенсіонерів силових структур.

Про це пише видання Varta1 у середу, 28 лютого.

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Пенсіонерів силових структур мають стати на військовий облік

Група народних депутатів, серед яких Олександра Устінова, Давид Арахамія, Соломія Бобровська та інші, пропонують доповнити законопроєкт пунктом про те, що звільнені зі служби пенсіонери силових структур (Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України та інших) віком від 18 до 60 років стали на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Також Давид Арахамія пропонує, щоб ці норми не поширювалися на працівників НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що офіцери запасу також підлягають військовому призову, однак є деякі винятки.

Нагадаємо, ТЦК у Печерському районі Києва безпідставно "списував" військовозобов'язаних. Протягом 2022-2023 років з військового обліку було знято щонайменше 24 офіцери запасу.