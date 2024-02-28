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Розгляд законопроєкту про мобілізацію може затягнутися — які причини

28 лютого 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розгляд законопроєкту про мобілізацію може затягнутися — які причини
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: пресслужба ВР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

Про це заявив нардеп Єгор Чернєв у середу, 28 лютого.

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"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться", — сказав він.

За словами Чернєва, депутати розглядатимуть законопроєкт поблоково, тому можливо, що документ опрацюють найближчим часом.

Нардеп зазначив, що на друге читання документ можуть винести вже у березні.

"Проте тут постає головне питання: як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", — зауважив він.

Нагадаємо, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, найімовірніше, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю та виконають вимоги закону.

Також у ТЦК розвіяли міфи щодо прийняття закону про мобілізацію. 

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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