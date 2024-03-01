Повестки украинцам за границу — в Раде прокомментировали, насколько это возможно

Нардеп Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Новый законопроект о мобилизации не предусматривает вручение повесток украинцам за границей. По закону военнообязанным мужчинам просто нужно обновить свои данные в электронных кабинетах.

Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

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Вениславский рассказал, что пока нет механизма, чтобы вручать повестки военнообязанным украинцам за границей.

Мужчин только просят либо через средства телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.

"Мы оставили возможность, прежде всего лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что это касается всех категорий мужчин: студентов и граждан, уехавших за границу еще до начала войны.

Законопроект о мобилизации — последние новости

Напомним, Министерство иностранных дел Украины инициировало в новый законопроект о мобилизации ограничение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. Однако в профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно такого предложения.

Вчера, 29 февраля, в парламентском комитете началось его обсуждение с более чем 4 196 поправками. Одно из таких — привлечение к службе в армии ветеранов украинских силовых ведомств.

Глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы могут быть возмущены, если нардепы примут документ. А нардеп Егор Чернев заявил, что рассмотрение законопроекта могут отложить из-за того, что чиновники внесли в него по 100-300 правок.