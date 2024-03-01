Повістки українцям за кордон — у Раді прокоментували, наскільки це можливо

Нардеп Федір Веніславський. Фото: РБК-України

Новий законопроєкт про мобілізацію не передбачає вручення повісток українцям за кордоном. Згідно з законом, військовозобов'язаним чоловікам просто потрібно оновити свої дані в електронних кабінетах.

Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

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Веніславський розповів, що наразі немає механізму, аби вручати повістки військовозобов'язаним українцям за кордоном.

Чоловіків лише просять через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані.

"Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", — сказав депутат.

Він наголосив, що це стосується усіх категорій чоловіків: студентів і громадян, які виїхали за кордон ще до початку війни.

Законопроєкт про мобілізацію — останні новини

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ініціювало у новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. Однак у профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо такої пропозиції.

Вчора, 29 лютого, в парламентському комітеті розпочалося його обговорення з понад 4 196 поправками. Одна з таких — залучення до служби в армії ветеранів українських силових відомств.

Голова соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці можуть бути обурені, якщо нардепи ухвалять документ. А нардеп Єгор Чернєв заявив, що розгляд законопроєкту можуть відкласти через те, що урядовці внесли до нього по 100-300 правок.