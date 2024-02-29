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Стало відомо, чи обмежать права чоловіків за кордоном у новому законопроєкті про мобілізацію

29 лютого 2024 08:24
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Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо, чи обмежать права чоловіків за кордоном у новому законопроєкті про мобілізацію
Чоловіки в черзі біля українського консульства за кордоном. Фото: RFE/RL
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство закордонних справ України ініціювало у новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. Однак у профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо такої пропозиції.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз у своєму Facebook у середу, 28 лютого. 

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Фріз розповіла, що під час засідання профільного комітету Верховної Ради, де розглядалися правки до нового мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо пропозиції про обмеження надання консульських послуг, яка надійшла від МЗС. За її словами, голоси розділились 50 на 50. 

"Варто зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання — розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави загалом. Будемо боротися за зняття цієї норми", — заявила вона.

Нардепка вважає, що такі обмеження не матимуть позитивних ефектів для мобілізації, а й призведе до підриву довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування. Крім того, збільшиться кількість людей, які відмовлятимуться від громадянства України.  

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Скриншот допису Ірини Фріз у Facebook

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

кордон
МЗС
мобілізація
документи
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військовозобов'язані
чоловіки

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