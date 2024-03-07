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Где ТЦК точно запрещено вручать повестки — адвокат раскрыл правду украинцам

7 марта 2024 18:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — где ТЦК запрещено вручать повестки мужчинам
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Представители ТЦК продолжают вручать военнообязанным мужчинам повестки для уточнения военно-учетных данных. Действующим законодательством не предусмотрены специальные места, где сотрудники территориальных центров могут выписывать этот документ.

Но есть ли места, где все же работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки военнообязанным во время войны. На этот вопрос ответил адвокат, ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

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Так, по словам специалиста, правда заключается в том, что согласно действующему украинскому законодательству, не существует таких мест, где ТЦК не имел бы право вручить повестку военнообязанному лицу.

Как пояснил правовед, это связано с тем, что в законодательстве не прописаны конкретные места, где работники ТЦК и СП могут вручать повестки, а где им это запрещено делать. Поэтому фактически они могут совершать такие действия где угодно.

"Уведомления проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах", — сказал адвокат.

В то же время следует отметить, что повестка все равно должна быть правильно составлена. А если в ней содержатся ошибки или же неправильно указанные данные, то от такого документа военнообязанный имеет право отказаться.

 

Ранее мы информировали, в ТЦК назвали ТОП три места, где будут вручать повестки в марте.

Напомним, мы писали, что делать, если вам вручили повестку во время отпуска.

Также мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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