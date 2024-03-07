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Де ТЦК точно заборонено вручати повістки — адвокат розкрив правду українцям

7 березня 2024 18:47
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — де ТЦК заборонено вручати повістки чоловікам
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Тож, представники ТЦК продовжують вручати військовозобов'язаним чоловікам повістки для уточнення військово-облікових даних. Чинним законодавством не передбачено спеціальних місць, де співробітники територіальних центрів можуть виписувати цей документ. 

Але, чи існують місця, де все ж таки працівники ТЦК та СП не мають право вручати повістки військовозобов'язаним під час війни. На це питання відповів адвокат, провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич в коментарі "РБК-Україна". 

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Так, за словами фахівця, правда полягає у тому, що відповідно до чинного українського законодавства, не існує таких місць, де б ТЦК не мав право вручити повістку військовозобов'язаній особі. 

Як пояснив правознавець, це пов'язано з тим, що у законодавстві не прописані конкретні місця, де працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки, а де їм це заборонено робити. Тому, фактично вони можуть здійснювати такі дії будь-де.

"Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити й роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах", — сказав адвокат.

Водночас варто зауважити, що повістка все одно має бути правильно складена. А якщо в ній містяться помилки або ж неправильно зазначені дані, то від такого документа військовозобов'язаний має право відмовитися.  

 

Раніше ми інформували, у ТЦК назвали ТОП три місць, де будуть вручати повістки у березні.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо вам вручили повістку під час відпустки.

Також ми повідомляли, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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