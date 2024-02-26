Мобилизация в Украине — действия ТЦК позволят снимать на камеру, но есть нюансы

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В настоящее время народные депутаты Украины продолжают работать над усовершенствованием нового законопроекта касательно мобилизации. В частности, в документ планируют внести норму, которая защищала бы права украинцев, а именно предоставляла бы возможность законно снимать на камеру процесс вручения повестки сотрудниками ТЦК и СП.

Что известно об этом изменении на данный момент и какой важный нюанс собираются учесть нардепы, рассказал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко в комментарии LIGA.net.

Так, по его словам, гражданам Украины на законодательном уровне разрешат фиксировать действия сотрудников ТЦК и СП с помощью:

фото;

видео;

специального программного обеспечения Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Федиенко отметил, что таким образом граждане будут иметь законодательные права при необходимости фиксировать противоправные действия работников территориального центра. То есть, снимать на камеру можно будет, если ТЦК явно совершают противоправное действие в отношении военнообязанного.

Также он добавил, что, по его убеждению, военнообязанные должны воспринимать только тех работников ТЦК, которые одеты по форме, а именно:

в мультикамах;

с шевронами;

с признаками идентификации;

с фамилией на форме;

с жетоном.

Следует добавить, что граждане имеют право просить сотрудников ТЦК предъявить документы, уполномочивающие их выписывать повестки военнообязанным. Таким документом есть распоряжение начальника ТЦК.

Важно отметить, что нововведение по фиксации вручения повестки на камеру гражданами еще окончательно не утверждено в законопроекте. Потому, будет ли действовать такая норма в Украине, мы узнаем уже после второго чтения законопроекта №10449.

Раньше мы писали, кто сможет вручать повестки украинцам в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки военнообязанным украинцам.

Также мы информировали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.