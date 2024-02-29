Чи може особа з інвалідністю не прийти за повісткою, яку вручили на роботі

Ігнорувати повістку не варто. Фото: goloskarpat.info

В Україні кожен роботодавець зобов’язаний допомагати вести облік військовозобов’язаних, а у разі необхідності передавати від ТЦК повістки. Якщо повістку вручили працівнику з інвалідністю, він не має права її проігнорувати.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Якщо на підприємстві роботодавець вручить під підпис на наказі про необхідність явки до ТЦК на конкретну дату та час і це проігнорувати, то для працівника може наступити адміністративна відповідальність, як за неявку по повістці.

За ч. 2 ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачено штраф від 850 до 1700 грн, за ч. 2 ст. 210-1 КУпАП — від 3400 до 5100 грн.

"При збереженні трудових відносин, ТЦК буде неодноразово викликати до себе через роботодавця. Останній за правилами військового обліку зобов'язаний вручати під підпис документи щодо явки у ТЦК", — зазначив адвокат.

Щодо інвалідності, то згідно з постановою Кабінету міністрів України №225 від 8 березня 2022 року, вона продовжується автоматично до кінця воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

"Але як себе поведе ТЦК з цією пролонгацією — під питанням", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.