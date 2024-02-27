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Кому можна не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою — п'ять категорій

27 лютого 2024 17:54
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто може не йти до ТЦК навіть за повісткою
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й мають з'явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Крім того, вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка встановить їх придатність до служби. 

Водночас українським законодавством передбачено, що за певних обставин військовозобов'язані особи мають право не з'явитися у ТЦК і СП. Кого це стосується, розповідаємо далі в матеріалі. 

Коли можна не йти до ТЦК

Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну № 673 від 28 липня 2010 р. Як відомо, 2022 року до закону внесли зміни, тепер правила поширюються і на військовозобов'язаних, і на резервістів.

Тож, не йти до ТЦК та СП мають право військовозобов'язані або резервісти: 

  1. У яких помер близький родич (один з батьків, дружина, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близький родич дружини/чоловіка, що сталося не пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів.
  2. Які мають хворобу або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем.
  3. Щодо яких здійснено кримінальне провадження, а також застосовано адміністративне стягнення чи кримінальне покарання, що унеможливлює прибуття.
  4. Які потрапили під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю.
  5. Які складають державні іспити у вищих навчальних закладах.

Важливо розуміти, що ситуація, яку військовозобов'язаний або резервіст називає, як причину для неявки до ТЦК, має бути підтверджена документально. У іншому випадку до такої особи будуть застосовані санкції. 

Хто може не йти до ТЦК за повісткою за новим законопроєктом

Наразі народні депутати працюють над законопроєктом №10449, який вносить зміни до законодавства щодо процесу мобілізації. 

Якщо його ухвалять, то поважні причини для неявки до ТЦК будуть змінені. Список буде наступним:

  1. Перешкода стихійного характеру.
  2. Хвороба військовозобов'язаного.
  3. Дії країни-агресора, які стали перешкодою. 
  4. Смерть близького родича або близького родича дружини/чоловіка. 
  5. Інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

У разі одної з вищенаведених причин, обов'язкова мобілізація буде відкладена для військовозобов'язаного або резервіста, але він має сповістити ТЦК та СП про причини своєї відсутності не пізніше ніж через 3 доби після вручення йому повістки.

Якщо чоловік не приходить до ТЦК без поважної причини, його можуть подати в розшук і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

 

Раніше ми писали, як відповідатимуть українці за неявку за повісткою, яку поклали під двері.

Нагадаємо, ми повідомляли, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП.  

Також ми інформували, де працівники ТЦК та СП мають право вручати повістки військовозобов'язаним українцям.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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