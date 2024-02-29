Мобілізація в Україні — що робити, якщо повістку вручили під час відпустки

Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Мобілізаційні заходи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривають. А отже усі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Вручити цей документ за законом можуть у будь-якому громадському місці. Навіть якщо ви перебуваєте в санаторії або в готелі на відпочинку.

Що робити, якщо вам вручили повістку саме під час відпустки та як на це правильно реагувати, поради дав адвокат юридичної консалтингової компанії "Де-юре" Юрій Сергієнко. Пише видання "Телеграф".

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Він нагадав, що в українському законодавстві не передбачені вимоги щодо місця вручення повістки, а тому цей документ можуть виписати будь-де.

"Якщо повістку вручають з дотриманням усіх вимог законодавства, то де її вручають — на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі, санаторії чи будь-якому іншому місті — значення не має, це відповідає закону", — підкреслив правознавець.

Право вручати повістку мають:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Такі особи повинні мати відповідне розпорядження керівника ТЦК та СП, яке уповноважує їх виписувати повістки військовозобов'язаним громадянам.

Співробітники ТЦК виписують повістку чоловіку. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook

При цьому Юрій Сергієнко підкреслив, що за жодних обставин не мають право вручати повістки:

співробітники поліції;

представники територіальної оборони міста;

військові ЗСУ;

військові Національної гвардії.

Ці особи не мають повноважень, відповідно до чинного законодавства.

Якщо посадова особа формує повістку одразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконною, наголошує експерт. Повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними.

"На практиці такі посадові особи мають при собі порожні бланки повісток. Їх вони заповнюють на місці, коли встановили особу людини. І хоча на такому порожньому бланку вже може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військкомату), його заповнення безпосередньо при вас є незаконним", — сказав адвокат.

Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено у громадському місці:

звернути увагу, хто саме вручає повістку;

зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру.

Важливо: якщо представники територіального центру при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.

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