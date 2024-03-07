У ТЦК назвали ТОП 3 місць, де будуть вручати повістки у березні

Військовий перевіряє документи. Фото: tsn.ua

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 13 травня поточного року. Повістки можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років. Речник ТЦК Полтавської області Роман Істомін розповів про те, де їх будуть видавати у березні.

Про це повідомило видання Telegraf в вівторок, 5 березня.

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За місцем проживання

Істомін сказав, що з самого початку головним методом повідомлення військовозобов'язаних про необхідність уточнити дані було надсилання повісток за адресою проживання.

У ТЦК зазначили, що в часи миру так само викликали призовників на призовні пункти, і заявили, що деякі з них уникали строкової служби, не відкриваючи двері. Істомін підкреслив, що зараз багато людей живуть не там, де зареєстровані, і давно не поновлювали свої дані.

У громадських місцях

Речник ТЦК заявив, що якщо людина відмовляється розмовляти з ТЦК і СП у вдома, то вони знаходять інші місця для спілкування: на вулиці, на блокпостах тощо.

Він також додав, що багатьом чоловікам, яких зараз мобілізують, треба було дати поштовх. Істомін часто чув від них, що вони чекали повістку, але самі не приходили. Речник ТЦК зазначив, що іноді військовозобов’язані прохали видати їм повістку.

На підприємствах

За словами речника ТЦК, керівники підприємств можуть вручати повістки своїм підлеглим. Також зараз більш активно залучають органи влади до призову на службу.

Роман Істомін також сказав, що представники ТЦК стали використовувати бодікамери, щоб в разі конфлікту зафіксувати ситуацію з двох боків.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі виправдали чоловіка, який не хотів служити та побився працівниками ТЦК.

Раніше ми писали, що Стефанчук розповів, коли Верховна Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію.