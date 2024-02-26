Мобілізація в Україні — дії ТЦК дозволять знімати на камеру, але є нюанси

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Наразі народні депутати України продовжують працювати над вдосконаленням нового законопроєкту щодо мобілізації. Зокрема у документ планують внести норму, яка б захищала права українців, а саме надавала б можливість законно знімати на камеру процес вручення повістки співробітниками ТЦК та СП.

Що відомо про дану зміну на цей момент та який важливий нюанс збираються врахувати нардепи, розповів член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко в коментарі LIGA.net.

Так, за його словами, громадянам України на законодавчому рівні дозволять фіксувати дії співробітників ТЦК та СП за допомогою:

фото;

відео;

спеціального програмного забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Федієнко зазначив, що таким чином громадяни матимуть законодавчі права за потреби фіксувати протиправні дії працівників територіального центру. Тобто, знімати на камеру можна буде, якщо ТЦК явно вчиняють протиправні дію щодо військовозобов'язаного.

Також він додав, що, на його переконання, військовозобовʼязані мають сприймати лише тих працівників ТЦК, які одягнені за формою, а саме:

в мультикамі;

з шевронами;

з ознаками ідентифікації;

з прізвищем на формі;

з жетоном.

Слід додати, що громадяни також мають право просити співробітників ТЦК пред'явити документи, які уповноважують їх виписувати повістки військовозобов'язаним. Таким документом є розпорядження начальника ТЦК.

Важливо зазначити, нововведення щодо фіксації вручення повістки на камеру громадянами ще остаточно не затверджене в законопроєкті. Тож, чи буде діяти така норма в Україні, ми дізнаємося вже після другого читання законопроєкту №10449.

Раніше ми писали, хто зможе вручати повістки українцям 2024 року.

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