ЗСУ вчергове вдарили по Афіпському НПЗ та об'єктах виробництва БпЛА

Пожежа після удару по російському НПЗ. Фото: radiosvoboda

Сили оборони України провели чергову нічну атаку по військових та промислових об'єктах росіян у тилу та на окупованих територіях. Військові успішно поцілили у великий нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї Росії, який забезпечував пальним армію ворога. Також під удар потрапили цехи зі збирання морських дронів у Севастополі, склади безпілотників у Криму та пункти управління на Донбасі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Пожежа на нафтовому гіганті в Росії

Прильоти по об'єктах зафіксували протягом 10 червня та в ніч на 11 червня.

"У Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

На підприємстві, яке переробляє понад шість мільйонів тонн нафти на рік для військової логістики окупантів, після вибухів почалася сильна пожежа.

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Розгром баз безпілотників та пунктів управління

Окремо у зведенні звітують про масове знищення інфраструктури БпЛА на окупованих територіях. Наші бійці накрили майстерню з ремонту дронів під Авдіївкою, склад безпілотників у Григорівці та базу операторів у Довжанську на Луганщині.

Також підтверджено ураження кількох пунктів командування ворога у районах Бахмута, Селідового та Покровська, що сильно ускладнить координацію російських штурмів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Сили оборони уразили великий склад боєприпасів у Бєлгородській області, а також підприємства, що використовувалися у виробництві озброєння та техніки.

Також ми повыдомляли, що ефективність російської наступальної кампанії знижується. До такого висновку дійшли аналітики ISW. У травні 2026 року українські військові звільнили більше територій, ніж противнику вдалося захопити.