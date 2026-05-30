Дрони СБС знищили два російські літаки Ту-142 та "Іскандер"

Дата публікації: 30 травня 2026 11:03
Російський літак Ту-142. Фото: кадр з відео

Дрони Сил безпілотних систем у ніч проти 30 травня знищили два російські літаки Ту-143 на військовому аеродрому в Таганрозі. Крім того, під ударом опинився й "Іскандер". 

Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді, передає Новини.LIVE.

Удари по російських літаках та "Іскандеру"

Бровді повідомив, що знищити вдалося дальні протичовнові літаки на базі стратегічного бомбардувальника Ту-142. За його словами, російський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" здійснює запуск ракет "земля-земля". ОТРК уразили на пусковій позиції в околицях Таганрогу.

Бровді зазначив, що удари завдали бійці 1-го окремого центру СБС за координації новоствореного Центру глибинного ураження.

Крім того, він повідомив, що перелік уражених цілей не обмежився лише літаками та ракетним комплексом.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, під ураженням опинилися Волгоградський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3".

Раніше українські воїни здійснили серію ударів по командних пунктах, логістичних вузлах та об’єктах військової інфраструктури Росії. Також підтверджено призупинення роботи нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області. 

Аркадій Пастула
