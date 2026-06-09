ЗСУ уразили склади боєприпасів у Белгороді та пального в Маріуполі

Ураження складів у РФ. Фото: Андрющенко Time

Сили оборони України провели масштабну операцію та уразили цілу низку стратегічних об'єктів російських військ у тилу та на окупованих територіях. Військові успішно підірвали великий склад боєприпасів у Бєлгородській області, а також знищили кілька важливих пунктів управління та баз операторів безпілотників. Окремо стало відомо про колосальні втрати пального в порту окупованого Маріуполя, де повністю вигоріли резервуари.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Атаки в Бєлгородській області та на Донбасі

Атаки відбувалися протягом 8 червня та в ніч на 9 червня. Підрозділи української армії відпрацювали дуже кучно, під вогонь потрапив склад із боєкомплектом біля Прохоровки у Бєлгородській області РФ.

"Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області Російської Федерації", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також дісталося центрам керування дронами, логістичним хабам на Луганщині та великим скупченням живої сили під Кураховим.

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Атака на паливо у порту Маріуполя

Окремо розвідка підтвердила результати попередніх ударів по порту Маріуполя, де цифри для росіян дуже невтішні.

"В процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполя", — зазначили у Генштабі.

Як писали Новини.LIVE раніше, Росія почала виводити війська з території Кінбурнської коси Миколаївської області. До такого кроку призвели українськи удари середньої дальності по російських логістичних маршрутах, що зробило утримання позицій у цьому районі для окупантів дедалі складнішим.

Також ми повідомляли, що у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила. У цьому місяці росіяни захопили 40 кв км, однак втратили близько 280 кв км.