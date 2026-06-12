ВСУ в очередной раз нанесли удар по Афипскому НПЗ и объектам производства БПЛА

Пожар после удара по российскому НПЗ. Фото: radiosvoboda

Силы обороны Украины провели очередную ночную атаку по военным и промышленным объектам россиян в тылу и на оккупированных территориях. Военные успешно поразили крупный нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае России, который снабжал топливом армию врага. Также под удар попали цеха по сборке морских дронов в Севастополе, склады беспилотников в Крыму и пункты управления на Донбассе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Пожар на нефтяном гиганте в России

Удары по объектам были зафиксированы в течение 10 июня и в ночь на 11 июня.

"Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

На предприятии, которое перерабатывает более шести миллионов тонн нефти в год для военной логистики оккупантов, после взрывов начался сильный пожар.

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Разгром баз беспилотников и пунктов управления

Отдельно в сводке сообщается о массовом уничтожении инфраструктуры БПЛА на оккупированных территориях. Наши бойцы накрыли мастерскую по ремонту дронов под Авдеевкой, склад беспилотников в Григоровке и базу операторов в Должанске на Луганщине.

Также подтверждено поражение нескольких пунктов командования врага в районах Бахмута, Селидового и Покровска, что сильно затруднит координацию российских штурмов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Силы обороны поразили большой склад боеприпасов в Белгородской области, а также предприятия, которые использовались в производстве вооружения и техники.

Также мы сообщали, что эффективность российской наступательной кампании снижается. К такому выводу пришли аналитики ISW. В мае 2026 года украинские военные освободили больше территорий, чем противнику удалось захватить.