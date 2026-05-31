Білецький заявив про взяття Луганщини під контроль БпЛА Третього корпусу

Бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: 3-й армійський корпус

У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області Третій армійський корпус оголосив операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині. До прикордонного пункту "Ізварине" у глибокий тил росіян залетіли дрони корпусу, де підірвали бронетехніку та склади боєприпасів за 200 кілометрів від фронту. Українські безпілотники беруть під жорсткий контроль дороги та постачання ворога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Третього армійського корпусу.

Полювання на техніку та контроль логістики окупантів

Росіяни нещодавно заявили про повне захоплення Луганської області, але ситуація для них змінилася.

"Оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині", — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Під вогневим контролем Третього армійського корпусу тепер перебувають Луганськ, Алчевськ, Старобільськ, Брянка та Кадіївка.

Позаду ліній фронту знищено техніку та склади, тому шляхи постачання російських підрозділів будуть повністю перекриті.

Раніше Новини.LIVE писали, що 30 травня українські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ та дві нафтобази. Загалом БпЛА відпрацювали по 23 військових цілях та обʼєктах в оперативній глибині ворога.

Також ми повідомляли, що російські окупанти у ніч проти 31 травня атакували Україну 229 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 212 цілей.