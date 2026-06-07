ISW: у травні Україна звільнила більше територій, ніж захопила РФ

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Ефективність російської наступальної кампанії знижується, попри застосування різних методів картографування для аналізу ситуації на поді бою. Водночас українські військові в травні 2026 року звільнили більше території, ніж вдалося захопити росіянам.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Ситуація на передовій за травень 2026 року від ISW

Аналітики, посилаючись на портал "Мілітарний", зазначають, що Україна "відновила контроль" чи ліквідували російських диверсантів на площі близько 250 кв км у травні, водночас Росія захопила лише 130 кв км. Для порівняння у квітні 2026 року, за даними "Мілітарного", українські захисники звільнили близько 80 кв км, тоді як російські окупанти захопили 150-160 кв км.

В ISW наголошують, що оцінки "Мілітарного" та інших джерел відрізняються від розрахунків аналітиків Інституту через методологічні відмінності. Однак ISW спостерігає тенденцію до зниження темпів просування Росії та активізацію деокупаціних дій України.

Так, у травні росіяни захопили 40 кв км, однак втратили близько 280 кв км; у квітні — окупували приблизно 28 кв км, але втратили контроль над близько 116 кв км. Водночас ISW зафіксував, що частина "просувань" Росії — це лише тимчасові проникнення вглиб позицій України.

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Водночас в Інституті наголосили, що поточна бойова ситуація, а саме часті зміни українських і російських позицій, ріст зони ураження дронами, ускладнює точні розрахунки щодо здобутків та втрат. Крім того, попри те, що джерела використовують різні методології підрахунку, але все ж доходять до спільних загальних висновків щодо просувань Росії та України на полі бою.

Новини.LIVE повідомляли, посилаючись на заяву Головнокомандувача Олександра Сирського, що ситуація в районах найінтенсивніших бойових дій Південної операційної зони залишається динамічною та напруженою. Росія продовжує нарощувати своє угруповання на південному напрямку. Однак українські захисники продовжують утримувати позиції.

Також в ефірі День.LIVE командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 АК Олександр "Схід" Іванцов заявив, що удари ЗСУ по логістичних вузлах РФ в тилу тимчасово окупованої Луганської області забезпечують Україні стратегічну перевагу, яка триватиме кілька місяців. Однак росіяни намагаються знайти спосіб протистояти атакам.