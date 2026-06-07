Генштаб: ЗСУ зупинили під Покровськом 46 штурмових дій Росії

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1565-та доба повномасштабної російської агресії проти України. Загалом упродовж 24 годин зафіксовано 223 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті 7 червня

"За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами", — йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося чотири бойових зіткнення. Противник здійснив 78 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог пʼять разів штурмував позиції воїнів ЗСУ біля Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

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На Купʼянському українські військові зупинили три російські атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку воїни відбили десять спроб окупантів просунутися біля населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському захисники зупинили вісім спроб росіян просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському військові зупинили одну російську атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському наші воїни зупинили 46 штурмових дій Росії в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському сталося 28 атак росіян біля Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському упродовж минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати окупантів

Упродовж минулої доби втрати російських загарбників становлять 1350 осіб.

"Крім того, Сили оборони знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 2245 безпілотних літальних апаратів, 393 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на ISW, ефективність російської наступальної кампанії знижується. У травні 2026 року українські військові звільнили більше територій, ніж противнику вдалося захопити.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав південний напрямок, де ворог намагається нарощувати своє угруповання. За його словами, ситуація залишається динамічною та напруженою.