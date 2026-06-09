ISW: Росія почала виводити війська з території Кінбурнської коси

Російські війська. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Російські війська почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Причиною називають проблеми з логістикою через українські удари по лініях постачання. Ситуація на напрямку, за оцінкою ISW, продовжує ускладнюватися для російських сил.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ покидають Кінбурнську косу на Миколаївщині

Російське військове командування почало виведення частини підрозділів із Кінбурнської коси в Миколаївській області. Як зазначаються аналітики Інституту вивчення війни, до такого кроку призвела українська кампанія ударів середньої дальності по російських логістичних маршрутах на окупованих територіях, що зробило утримання позицій у цьому районі дедалі складнішим.

За даними партизанського руху "Атеш", агент організації в штабі угруповання російських військ "Дніпро" підтвердив, що підрозділи 337-го повітряно-десантного полку залишають позиції в північній та західній частинах коси. Він також повідомив про повне припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства. А також про неможливість російських сил протидіяти ударам українських безпілотників, що призвело до зростання втрат.

Згідно з цими даними, російське командування розпочало передислокацію частини особового складу 337-го полку ВДВ на Запорізький напрямок. Водночас залишки сил на Кінбурнській косі фактично виснажені через відсутність підкріплення та вже не здатні повноцінно утримувати позиції.

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Представник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати ці повідомлення. Водночас він наголосив, що українські сили проводять операції зі встановлення вогневого контролю над російськими наземними лініями зв’язку в Херсонській області, тому виведення російських військ із Кінбурнської коси є цілком імовірним.

Аналітики ISW зазначають, що українська кампанія ударів середньої дальності по російських логістичних лініях у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України вже впливає на ситуацію на полі бою. Вони також вважають, що найближчим часом становище російських військ у цих районах може ще більше погіршитися.

Раніше російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для артилерійських ударів по Очакову та інших населених пунктах Миколаївської області.

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити. Темпи російського просування знижуються, тоді як українські сили активізують деокупаційні дії. Частина фіксованих "просувань" РФ, за оцінкою аналітиків ISW, є лише тимчасовими проникненнями без закріплення позицій.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи на південному напрямку, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують нарощувати угруповання, зокрема на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається напруженою та динамічною.