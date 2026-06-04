Сирський заявив про жорсткі перевірки підготовки в ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Вісім українських військових частин втратили право самостійно проводити базову підготовку мобілізованих новобранців через серйозні порушення. Головнокомандувач ЗСУ ухвалив низку жорстких управлінських рішень після масштабних травневих інспекцій у навчальних центрах. Окремим полкам та бригадам тепер наказали терміново переглянути свої спроможності та негайно покращити побутові умови солдатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського.

Результати масштабних перевірок

Загалом інспекційні групи перевірили 72 військові частини, які раніше отримали дозвіл навчати людей на власній базі. За підсумками контролю одразу кілька підрозділів закрили через невідповідність єдиним високим стандартам армії.

Головком підкреслив, що недоторканних у системі немає, тому контроль за адаптацією мобілізованих лише посилюватиметься.

Оновлення військової підготовки

До базового курсу навчання вже внесли зміни відповідно до реальних загроз на передовій. Солдатів вчать практичним діям у складі груп для виявлення та збиття ворожих FPV-дронів і малих коптерів.

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"Ставлення до людей — те, що принципово відрізняє нас від російського агресора. Ми бережемо своїх людей, тому якісна підготовка військовослужбовців залишається одним із наших головних пріоритетів", — зазначив Олександр Сирський.

Раніше Новини.LIVE писали, що Олександр Сирський підписав наказ, який жорстко регламентує терміни перебування військових на передовій. Відтепер бійці можуть знаходитися на бойових позиціях не більше двох місяців, після чого командири зобов'язані організувати їм своєчасну заміну.

Також ми повідомляли, що українські військові готують відповідь на нову тактику Кремля, який планує збільшити частку реактивних ударних безпілотників у своїх атаках до 50%. Олександр Сирський заявив про створення четвертого ешелону ППО для захисту ще двох областей.