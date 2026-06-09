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Главная Штаб ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Белгороде и топлива в Мариуполе

ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Белгороде и топлива в Мариуполе

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 22:25
ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Белгороде и топлива в Мариуполе
Удар по складам в РФ. Фото: Андрющенко Time

Силы обороны Украины провели масштабную операцию и нанесли удар по целому ряду стратегических объектов российских войск в тылу и на оккупированных территориях. Военные успешно взорвали крупный склад боеприпасов в Белгородской области, а также уничтожили несколько важных пунктов управления и баз операторов беспилотников. Отдельно стало известно о колоссальных потерях топлива в порту оккупированного Мариуполя, где полностью выгорели резервуары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Атаки в Белгородской области и на Донбассе

Атаки происходили в течение 8 июня и в ночь на 9 июня. Подразделения украинской армии отработали очень точно, под огонь попал склад с боекомплектом возле Прохоровки в Белгородской области РФ.

"Поражены пункты управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области Российской Федерации", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также досталось центрам управления дронами, логистическим хабам в Луганской области и крупным скоплениям живой силы под Кураховым.

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Атака на топливо в порту Мариуполя

Отдельно разведка подтвердила результаты предыдущих ударов по порту Мариуполя, где цифры для россиян очень неутешительны.

"В процессе уточнения подтверждено уничтожение 5 июня 2026 года восьми и повреждение девяти резервуаров для хранения топлива в районе порта Мариуполя", — отметили в Генштабе.

Как писали Новини.LIVE ранее, Россия начала выводить войска с территории Кинбурнской косы Николаевской области. К такому шагу привели украинские удары средней дальности по российским логистическим маршрутам, что сделало удержание позиций в этом районе для оккупантов все более сложным.

Также мы сообщали, что в мае Украина освободила больше территорий, чем Россия захватила. В этом месяце россияне захватили 40 кв. км, однако потеряли около 280 кв. км.

Мариуполь Генштаб ВСУ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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