Яка різниця між штрих-кодом у військовому квитку та QR-кодом у Резерв+

Військовий квиток та QR-код у "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

У травні 2024 року процес мобілізації та ведення військового обліку зазнав значних змін. Зокрема були впроваджені нові технології, з'явився електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста "Резерв+". Через це виникла необхідність роз'яснити різницю між VIN-кодом у військово-облікових документах та QR-кодом у застосунку.

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Про їх головну відмінність розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі LIGA.net.

Які особливості має штрих-код у військово-облікових документах

Так, як пояснив нардеп, штрих-код або VIN-код вклеюється у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов’язаному. Він, зокрема, свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Проте зчитати його можуть винятково в ТЦК та СП на робочих місцях операторів системи "Оберіг". Для цього використовують спеціальний пристрій.

Веніславський додав, що це нововведення необхідно для оперативності пошуку інформації. Наразі завершується забезпечення засобами зчитування. Але все ж у разі відсутності спеціального пристрою інформацію можна ввести вручну.

Праворуч вгорі той самий VIN-код. Фото: Суспільне Суми

У чому відмінність та переваги QR-коду в додатку Резерв+

Одна з головних переваг QR-коду в застосунку "Резерв+" — його можна зчитати будь-яким пристроєм, здатним сканувати такі коди. Відповідно, це спрощує процес ідентифікації. Програма миттєво повідомить про дійсність або недійсність коду та надасть інформацію про власника. QR-код представники ТЦК зможуть просканувати на вулиці.

Який вигляд має QR-код у "Резерв+". Скриншот з відео Міноборони

Раніше ми писали, хто може зчитати штрих-код та QR-код військово-облікових документів.

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