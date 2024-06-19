У Резерв+ сформовано 500 тисяч військово-облікових документів — Міноборони

Інтерфейс додатку Резерв+. Фото: Уніан

Пів мільйона військово-облікових документів було сформовано у застосунку Резерв+ за добу. Для того, аби сформувати документ треба оновити додаток.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в Facebook у середу, 19 червня.

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500 тисяч військово-облікових документів у Резерв+

У Міноборони кажуть, що 500 тисяч військово-облікових документів отримали користувачі у застосунку Резерв+ за добу.

"Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку", — зазначила Черногоренко.

За її словами, цей результат свідчить про зручність та швидкість отримання послуги, адже оформлення такої кількості документів у ТЦК зайняло б значно більше часу.

Заступниця міністра додала, що для того, аби отримати військово-обліковий документ через додаток, потрібно завантажити останню версію Резерв+.

"Отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Швидше, ніж заварити собі каву зранку. Це можна зробити зі 176 країн світу. Для цього завантажте останню версію Резерв+", — підсумувала Черногоренко.

Також ми писали, що QR-код у додатку "Резерв+" може бути просканований будь-яким пристроєм — на відміну від штрих-кода, який вклеюється до документів військового обліку та який можна сканувати лише у ТЦК.

Раніше у Міноборони пояснили, в яких випадках можна виправити дані у "Резерв+" онлайн — без візиту до ТЦК. Зокрема, громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних.