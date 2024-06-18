Штрих-код та QR-код у військових документах — хто може зчитати

Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Штрих-код, який вклеюється до документів військового обліку, можна сканувати лише у ТЦК та СП. Водночас QR-код у додатку "Резерв+" може бути просканований будь-яким пристроєм.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі LIGA.net у вівторок, 18 червня.

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Веніславський зазначив, що штрих-код можна сканувати тільки у територіальних центрах комплектації на робочому місці оператора системи "Оберіг". Це нововведення було запроваджено для швидшого пошуку інформації, а оснащення необхідними сканувальними пристроями вже майже завершено.

Веніславський додав, що якщо у ТЦК ще немає такого обладнання, інформацію можна внести вручну. Він також сказав, що QR-код у "Резерв+" можна буде сканувати будь-яким пристроєм, який має таку функцію.

"У разі дійсності (QR-код. — Ред.) — програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", — пояснив депутат.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Черногоренко пояснила, чому не у всіх з'явився QR-код у застосунку "Резерв+". За її словами, доступ отримають всі користувачі, однак це буде здійснюватися декількома хвилями.

Раніше ми писали, що в Міноборони повідомили, коли в Резерв+ завантажаться дані про бронювання.