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Нардеп пояснив, хто може зчитати штрих-код та QR-код військових документів

18 червня 2024 16:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Штрих-код та QR-код у військових документах — хто може зчитати
Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: РБК-Україна
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Штрих-код, який вклеюється до документів військового обліку, можна сканувати лише у ТЦК та СП. Водночас QR-код у додатку "Резерв+" може бути просканований будь-яким пристроєм.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі LIGA.net у вівторок, 18 червня.

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Хто може зчитати штрих-код та QR-код військових документів

Веніславський зазначив, що штрих-код можна сканувати тільки у територіальних центрах комплектації на робочому місці оператора системи "Оберіг". Це нововведення було запроваджено для швидшого пошуку інформації, а оснащення необхідними сканувальними пристроями вже майже завершено.

Веніславський додав, що якщо у ТЦК ще немає такого обладнання, інформацію можна внести вручну. Він також сказав, що QR-код у "Резерв+" можна буде сканувати будь-яким пристроєм, який має таку функцію.

"У разі дійсності (QR-код. — Ред.) — програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", — пояснив депутат.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Черногоренко пояснила, чому не у всіх з'явився QR-код у застосунку "Резерв+". За її словами, доступ отримають всі користувачі, однак це буде здійснюватися декількома хвилями.

Раніше ми писали, що в Міноборони повідомили, коли в Резерв+ завантажаться дані про бронювання.

Федір Веніславський
мобілізація
військовий облік
резерв
Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
народні депутати
нардепи

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