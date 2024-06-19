Какая разница между штрих-кодом в военном билете и QR-кодом в Резерв+

Военный билет и QR-код в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2024 года процесс мобилизации и ведения военного учета претерпел значительные изменения. В частности, были внедрены новые технологии, появился электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста "Резерв+". Из-за этого возникла необходимость разъяснить разницу между VIN-кодом в военно-учетных документах и QR-кодом в приложении.

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Об их главном отличии рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

Какие особенности имеет штрих-код в военно-учетных документах

Так, как пояснил нардеп, штрих-код или VIN-код вклеивается в военный билет или другой военно-учетный документ. Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных "Оберіг" автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Однако считать его могут исключительно в ТЦК и СП на рабочих местах операторов системы "Оберіг". Для этого используют специальное устройство.

Вениславский добавил, что это нововведение необходимо для оперативности поиска информации. В настоящее время завершается обеспечение средствами считывания. Но все же в случае отсутствия специального устройства информацию можно ввести вручную.

Справа вверху тот самый VIN-код. Фото: Суспільне Суми

В чем отличие и преимущества QR-кода в приложении Резерв+

Одно из главных преимуществ QR-кода в приложении "Резерв+" — его можно считать любым устройством, способным сканировать такие коды. Соответственно, это упрощает процесс идентификации. Программа мгновенно сообщит о действительности или недействительности кода и предоставит информацию о владельце. QR-код представители ТЦК смогут просканировать на улице.

Как выглядит QR-код в "Резерв+". Скриншот с видео Минобороны

Ранее мы писали, кто может считать штрих-код и QR-код военно-учетных документов.

Напомним, мы сообщали, что следует знать о "Резерв+" и BankID.

Также мы информировали, в Минобороны объяснили, кто может исправлять данные онлайн в "Резерв+".