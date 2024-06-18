Резерв+ через BankID — чи матиме ТЦК доступ до банківських рахунків

Застосунок Резерв+ на телефоні. Фото: УНІАН

Експерти розповіли, чи матимуть доступ представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до банківських рахунків громадян призовного віку через систему авторизації Резерв+ та BankID. Відомо, чи передбачають відповідні системи доступ до конфіденційних фінансових даних.

Про це повідомив в інтерв'ю спеціаліст з кібербезпеки Костянтин Корсун для Radio NV.

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Авторизація в Резерв+ через BankID

За словами експерта, системи авторизації "Резерв+" та BankID тільки підтверджуватимуть ідентичність користувачів, однак не надаватимуть військовим доступу до конфіденційної фінансової інформації.

Хоч держпрограма "Дія" для ідентифікації громадян та видачі е-документів використовує BankID для авторизації громадян, однак не передбачає доступу до банківських рахунків ані ТЦК, ані інших організацій.

Спеціаліст з кібербезпеки стверджує, що BankID гарантує надійність процедури ідентифікації на основі чинної інфраструктури українських фінустанов.

Безпечність системи Резерв+

Експерт припустив, що у майбутньому для держави є сенс розглянути ймовірність створення власної системи ідентифікації, яка б не залежала від комерційних структур. У результаті це скоротило б ризики порушення конфіденційності інформації.

При цьому передбачені випадки, коли ТЦК мають право блокувати банківські рахунки українців, однак виключно у судовому порядку. А саме — у разі неявки військовозобов'язаних у ТЦК, якщо громадянин, який має військове зобов'язання, ігнорує вимогу прийти у військкомат упродовж десяти днів після отримання повістки. ТЦК має право подати в суд клопотання про блокування рахунку.

У зв'язку з цим страх щодо ймовірної загрози блокування рахунків через "Резерв+" не мають підстав. Проходження ідентифікації через BankID лише підтвердить особу громадянина, забезпечивши високий рівень безпеки особистої інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що в законодавстві України вказано про функціонування е-кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, проте нічого немає про застосунок Резерв+. Через це юридичних наслідків за користування цим застосунком не може бути.

Також ми писали, що майже півтора мільйона громадян оновили дані у застосунку Резерв+. Показники реєстрації продовжують зростати.