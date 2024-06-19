Два випадки, коли можна виправити дані у "Резерв+" онлайн — пояснення Міноборони

Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото: НТА

У Міноборони пояснили, в яких випадках можна виправити дані у "Резерв+" онлайн — без візиту до ТЦК. Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті Міністерства оборони України у вівторок, 18 червня.

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Для військовослужбовців, які досі на обліку та чий актуальний статус не відображається у реєстрі "Оберіг".

Для усіх військовозобов'язаних, хто отримав сповіщення "Дані не знайдено" в застосунку "Резерв+".

"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК", — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, експерти розповіли, чи буде в представників ТЦК доступ до банківських рахунків громадян призовного віку через систему авторизації "Резерв+" та BankID.

Також ми писали, що QR-код у додатку "Резерв+" може бути просканований будь-яким пристроєм — на відміну від штрих-кода, який вклеюється до документів військового обліку та який можна сканувати лише у ТЦК.

Раніше ми писали, що в Міноборони відповіли, чи існує можливість витоку даних із "Резерв+".