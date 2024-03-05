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Військовий пояснив, як поповнити лави ЗСУ вмотивованими бійцями без мобілізації

5 березня 2024 23:44
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — названо ефективний спосіб поповнити військо бійцями
Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, наразі Збройні сили України відчувають не тільки дефіцит боєприпасів, а й нестачу живої сили. Українському війську бракує бійців, зокрема піхоти. Однак залучити більше вмотивованих новобранців допоможе не мобілізація, є інші способи, які вже довели свою ефективність. 

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Київ24". Він впевнений, що ефективнішим за примусову мобілізацію є рекрутинг

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Мобілізація в Україні — названо ефективний спосіб поповнити військо бійцями
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Фото: Кирило Сазонов/Facebook

Захисник вважає, що державі варто сподіватися саме на добровольців, які самостійно обирають собі посаду та місце служби. 

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців, на рекрутинг, щоб люди йшли до бригади. Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, а хочуть іти у конкретні бригади добровільно", — зауважив він. 

Як приклад Кирило Сазонов згадав такі популярні в Україні бригади як от "Азов", Третя штурмова або ж "Кракен" ГУР, де активно впроваджують саме практику рекрутингу. До таких бригад приходять люди, які вже зацікавлені пройти співбесіду та отримати бажану конкретну посаду. 

За словами військового, це працює, адже люди самостійно обирають, а отже знають, куди йдуть та що можна очікувати. 

"Рекрутинг працює, добровольці йдуть, але люди хочуть йти у конкретну бригаду, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду. Бо гарний дронщик — це не обов’язково гарний піхотинець. І гарний технік, гарний водій танка — це теж треба брати саме на цю специфіку", — пояснив український захисник.

 

Раніше ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін наполягає на загальній мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, які професії потрібні наразі на фронті найбільше. 

Також ми інформували, майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні. 

війна
ЗСУ
військові
мобілізація
Рекрутинг

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