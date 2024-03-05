Мобілізація в Україні — названо ефективний спосіб поповнити військо бійцями

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, наразі Збройні сили України відчувають не тільки дефіцит боєприпасів, а й нестачу живої сили. Українському війську бракує бійців, зокрема піхоти. Однак залучити більше вмотивованих новобранців допоможе не мобілізація, є інші способи, які вже довели свою ефективність.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Київ24". Він впевнений, що ефективнішим за примусову мобілізацію є рекрутинг.

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Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Фото: Кирило Сазонов/Facebook

Захисник вважає, що державі варто сподіватися саме на добровольців, які самостійно обирають собі посаду та місце служби.

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців, на рекрутинг, щоб люди йшли до бригади. Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, а хочуть іти у конкретні бригади добровільно", — зауважив він.

Як приклад Кирило Сазонов згадав такі популярні в Україні бригади як от "Азов", Третя штурмова або ж "Кракен" ГУР, де активно впроваджують саме практику рекрутингу. До таких бригад приходять люди, які вже зацікавлені пройти співбесіду та отримати бажану конкретну посаду.

За словами військового, це працює, адже люди самостійно обирають, а отже знають, куди йдуть та що можна очікувати.

"Рекрутинг працює, добровольці йдуть, але люди хочуть йти у конкретну бригаду, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду. Бо гарний дронщик — це не обов’язково гарний піхотинець. І гарний технік, гарний водій танка — це теж треба брати саме на цю специфіку", — пояснив український захисник.

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