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Военный объяснил, как пополнить ряды ВСУ мотивированными бойцами без мобилизации

5 марта 2024 23:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — назван эффективный способ пополнить войско бойцами
Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, в настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают не только дефицит боеприпасов, но и нехватку живой силы. Украинской армии не хватает бойцов, в том числе пехоты. Однако привлечь больше мотивированных новобранцев поможет не мобилизация, есть другие способы, которые уже доказали свою эффективность.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Киев24". Он уверен, что эффективнее принудительной мобилизации является рекрутинг.

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Мобилизация в Украине — назван эффективный способ пополнить войско бойцами
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Фото: Кирилл Сазонов/Facebook

Защитник считает, что государству следует надеяться именно на добровольцев, самостоятельно выбирающих себе должность и место службы.

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев, на рекрутинг, чтобы люди шли в бригаду. Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, а хотят идти в конкретные бригады добровольно", — отметил он.

В качестве примера Кирилл Сазонов вспомнил такие популярные в Украине бригады, как "Азов", Третья штурмовая или "Кракен" ГУР, где активно внедряют именно практику рекрутинга. В такие бригады приходят люди, которые уже заинтересованы пройти собеседование и получить желаемую конкретную должность.

По словам военного, это работает, ведь люди самостоятельно выбирают, а значит, знают, куда идут и что можно ожидать.

"Рекрутинг работает, добровольцы идут, но люди хотят идти в конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает, и на понятную должность. Потому что хороший дронщик — это не обязательно хороший пехотинец. И хороший техник, хороший водитель танка — это тоже нужно брать именно на эту специфику", — объяснил украинский защитник.

 

Ранее мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин настаивает на всеобщей мобилизации.

Напомним, мы сообщали, какие профессии нужны сейчас на фронте больше всего.

Также мы информировали, что майор ВСУ Кирилл Верес назвал главную причину проведения мобилизации в Украине.

война
ВСУ
военные
мобилизация
Рекрутинг

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