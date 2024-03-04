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Екскомандир Азову Жорін наполягає на загальній мобілізації

4 березня 2024 07:15
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Екскомандир Азову Жорін наполягає на загальній мобілізації
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
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Наразі Україні потрібна загальна мобілізація. Західні партнери можуть зупинити постачання допомоги і в результаті держава зможе розраховувати лише на себе.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram в неділю, 3 березня. 

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Необхідність загальної мобілізації в Україні

Жорін наголосив, що наразі Україні потрібна загальна мобілізація, і йдеться не лише про чоловіків, які мають іти в армію. За його словами, країна має мобілізувати всі свої ресурси, можливості та виробництва задля перемоги.

"Потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі", — вважає військовий. 

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Скриншот допису Максима Жоріна у Telegram

Нагадаємо, за словами очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Україні потрібна справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.

Крім того, раніше Жорін розповідав, що мобілізація в 500 чи 300 тисяч не відповідає дійсності. За його словами, ЗСУ потрібні люди постійно, а призов у пів мільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди. 

українці
військова допомога
військові
мобілізація
війна в Україні
Максим Жорін

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