Екскомандир Азову Жорін наполягає на загальній мобілізації
Наразі Україні потрібна загальна мобілізація. Західні партнери можуть зупинити постачання допомоги і в результаті держава зможе розраховувати лише на себе.
Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram в неділю, 3 березня.
Необхідність загальної мобілізації в Україні
Жорін наголосив, що наразі Україні потрібна загальна мобілізація, і йдеться не лише про чоловіків, які мають іти в армію. За його словами, країна має мобілізувати всі свої ресурси, можливості та виробництва задля перемоги.
"Потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі", — вважає військовий.
Нагадаємо, за словами очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Україні потрібна справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.
Крім того, раніше Жорін розповідав, що мобілізація в 500 чи 300 тисяч не відповідає дійсності. За його словами, ЗСУ потрібні люди постійно, а призов у пів мільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди.
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