Герой України Верес назвав головну причину необхідності мобілізації

Командир батальйону К2, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес. Фото: скриншот

Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні. За його словами, вона потрібна для того, аби не втратити ще більше територій.

Про це він розповів в інтерв'ю українському мілблогеру Ігорю Омеляновичу.

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Верес розповів, чому потрібна мобілізація

В інтерв'ю військовий спрогнозував, що якщо мобілізація буде вдало проведена без будь-яких порушень як конституційних, так і правових, поповнивши особовий склад частин, які зазнали втрат, Україна "не втратить те, що ми маємо зараз".

"Мобілізація потрібна, щоб не втрачати те, що у нас є. Люди на фронті виснажені, їм потрібен час на відпочинок. Це не обов'язково рік чи два, багатьом вистачає два тижні", — сказав Верес.

При всьому цьому, він додав, що мобілізація не має порушувати жодне з прав українців.

Нагадаємо, що раніше Кирило Верес розповів про своє ставлення до чинної мобілізації, заявивши, що зухвалість з боку ТЦК СП відлякує людей від війська, і у К2 обурені такою поведінкою.

Водночас кулеметниця ЗСУ Оксана Рубаняк заявила, що рекрутинг ефективніше, ніж мобілізація, адже тоді у військо приходять мотивовані бійці, які можуть самостійно обирати військову спеціальність.

А адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки, які нардепи подали до мобілізаційного законопроєкту №10449, не вирішать питання мобілізації, через відсутність положень про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.