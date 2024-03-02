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Законопроєкт про мобілізацію створить колапс у ТЦК — експерт назвав причину

2 березня 2024 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію створить колапс у ТЦК — експерт назвав причину
Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію може спричинити колапс у територіальних центрах комплектування. За його оцінками, загалом під мобілізацію можуть потрапити близько вісім мільйонів українців

Про це Олексій Антипович сказав в інтерв'ю LIGA.net.

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Антипович наголосив, що за умов воєнних дій мобілізація залишається невід'ємною необхідністю. Наразі багато громадян України природно відчувають страх перед військовою службою та взяттям зброї до рук.

Попри чутки про те, що люди, які звертаються до ТЦК, можуть опинитися на фронті, інтерес громадян до служби в армії є досить обмеженим.

Експерт висловив побоювання, що новий закон може призвести до колапсу в ТЦК через значне збільшення навантаження. За його оцінками, під мобілізацію можуть потрапити приблизно вісім мільйонів українців.

Антипович вважає, що більшість громадян слідуватимуть закону, адже вони усвідомлюють необхідність підтримки обороноздатності країни.

Нагадаємо, Антипович заявив, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, найімовірніше, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю. 

Також член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що бронювання у законопроєкті про мобілізацію передбачатиметься не лише для держслужбовців, правоохоронців та працівників оборонно-промислових комплексів. Йдеться також про інші сфери, які є критичними для функціонування держави.

українці
Україна
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП

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