Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Загальна мобілізація — які професії потрібні на фронті у першу чергу arrow

Загальна мобілізація — які професії потрібні на фронті у першу чергу

1 березня 2024 08:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Загальна мобілізація — які професії потрібні на фронті у першу чергу
Черги у військкоматі. Фото: https://rivne1.tv/
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні Верховна Рада готується розглянути новий законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Зокрема, він передбачає створення списку спеціальностей, які насамперед необхідні для Сил оборони.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков розповів в інтерв'ю Кременчуцькому телеграфу, які зараз спеціальності потрібні в ЗСУ, та кого призивають.

Читайте також:

Які спеціальності потрібні

Службовці силових структур часто йдуть до лав Збройних сил України добровільно. До таких служб належать Державна служба з надзвичайних ситуацій і Національна поліція, особливо, якщо співробітники вже мають офіцерське звання.

Крім того, призивають усіх військовозобов'язаних чоловіків, яких викликали в ТЦК повісткою, а не які прийшли добровільно.

"Ми мобілізуємо тих, хто згідно із законом підлягає мобілізації та не є заброньованим. На сьогодні дуже багато випадків, коли службовці з інших силових структур — ДСНС, Національної поліції, — які мають офіцерські спецзвання, призиваються до лав ЗСУ в добровільному порядку, і вже проходять службу в ЗСУ", ― повідомив Волков.

Він підкреслив, що службу ці люди проходять у тих званнях, в яких були на попередньому місці роботи.

Керівник ТЦК також уточнив, що після двох років повномасштабної війни існує значний список посад в Силах оборони, який мають закривати через призов військовозобов'язаних. Серед затребуваних ― оператори FPV-дронів та штурмовики.

"У нас дуже великий спектр вибору професій та посад в ЗСУ. Це і оператори FPV-дронів, і піхотинці-штурмовики й інші", — зазначив військовий.

Раніше ми повідомляли, що легендарний полк "Азов" шукає фахівців різних спеціальностей до бригад та інших підрозділів. Серед них танкісти з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати свої дані у ТЦК та СП. Це правило розповсюджується і на деякі категорії жінок.

ЗСУ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть