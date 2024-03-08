Мобілізація в Україні — кого з громадян відправлятимуть на військові навчання

Військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Верховна Рада України продовжує працювати над вдосконаленням законопроєкту щодо змін у процеси мобілізації. Зокрема планується запровадити обов'язкову військову підготовку. Таким чином держава матиме резерв підготовлених та навчених бійців, які за потреби поповнять лави ЗСУ.

Кого з громадян України відправлятимуть на військові навчання та як вони проходитимуть, розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Так, за його словами, чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть такий вибір:

пройти військовий вишкіл;

пройти базову військову підготовку.

Обидві програми передбачають 5 місяців навчання у мирний час і 3 місяці — у воєнний. Водночас Веніславський запропонував підготовку терміном від 150 до 160 днів.

Найголовніше, ці зміни передбачатимуть, що чоловік, який пройшов підготовку і якому виповнилося 25 років, надалі може бути призваний на навчальні військові збори. Крім цього, йому можуть надати статус військовозобов’язаного, а отже мобілізувати.

Для здобувачів освіти у вищих навчальних закладах передбачили навчання на військовій кафедрі впродовж 4-5 років. А для тих громадян, які не є студентами, передбачаються навчальні центри, де вони зможуть підготуватися до призову у військо.

Крім того, таку підготовку мають пройти всі:

представники влади;

працівники силових органів, включно з прокурорами та суддями.

"Отже, ми йдемо до того, що все населення за наявності такого сусіда, як росія, має бути готове до захисту Батьківщини", — підбив підсумки Федір Веніславський.

Раніше ми інформували, що екскомандир "Азову" Максим Жорін наполягає на загальній мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні.

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