Мобілізація чоловіків 18-25 років — де будуть проходити військову підготовку

Українці на військовій підготовці. Фото: znaj.ua

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що чоловіки віком 18-25 років повинні будуть пройти базову військову підготовку. За його словами, це буде визначено в новому законопроєкті про мобілізацію, оскільки строкова військова служба скасовується.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому в п'ятницю, 1 березня.

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Що відомо про базову військову підготовку

Нардеп зазначив, що наразі точно невідомо, скільки триватиме підготовка, ймовірно, це 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Він наголошує на закріпленні законом базової військової підготовки упродовж 150-160 днів.

"Концептуально було прийнято, що громадяни 18-25 років будуть зобов’язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Якщо вони не пройшли — то після досягнення 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори і отримати статус військовозобов’язаного", — пояснив Веніславський.

Де можна пройти базову військову підготовку

За словами чиновника, ті, хто навчається у вишах, матимуть змогу пройти цю підготовку під час навчання, таким чином за 4-5 років освіти нарахується 5 місяців військової служби. Якщо ж у виші є військова кафедра, підготовка відбуватиметься на ній.

Хто буде повинен пройти підготовку

Представники влади і працівники силових органів, зокрема прокурори та судді, будуть зобов'язані пройти такі військові навчання.

"Було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, повинні пройти базову військову підготовку. Тобто ми йдемо до того, що все населення за наявності такого сусіда, як Росія, має бути готове до захисту Батьківщини", — додав Веніславський.

Веніславський про болючі питання законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, що Веніславський висловився й на тему бронювання від мобілізації. За його словами, бронювання в законопроєкті передбачатиметься не лише для держслужбовців, правоохоронців та працівників оборонно-промислових комплексів. Йдеться також про інші сфери, які є критичними для функціонування держави.

Крім того, Веніславський відповів, чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію вручення повісток українцям за кордоном.