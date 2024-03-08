Мобилизация в Украине — кого из граждан будут отправлять на военные учения

Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Верховная Рада Украины продолжает работать над совершенствованием законопроекта об изменениях в процессах мобилизации. В частности, планируется ввести обязательную военную подготовку. Таким образом, у государства будет резерв подготовленных и обученных бойцов, которые при необходимости пополнят ряды ВСУ.

Кого из граждан Украины будут отправлять на военные учения и как они будут проходить, рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

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Так, по его словам, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будет такой выбор:

пройти военное обучение;

пройти базовую военную подготовку.

Обе программы предусматривают 5 месяцев обучения в мирное время и 3 месяца в военное. В то же время Вениславский предложил подготовку на срок от 150 до 160 дней.

Самое главное, эти изменения будут предусматривать, что мужчина, прошедший подготовку и которому исполнилось 25 лет, в дальнейшем может быть призван на учебное военное собрание. Кроме этого, ему могут предоставить статус военнообязанного, а значит, мобилизовать.

Для получателей образования в высших учебных заведениях предусмотрено обучение на военной кафедре на протяжении 4-5 лет. А для тех граждан, которые не являются студентами, предусматриваются обучающие центры, где они смогут подготовиться к призыву в армию.

Кроме того, такую подготовку должны пройти все:

представители власти;

работники силовых органов, включая прокуроров и судей.

"Итак, мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа, как россия, должно быть готово к защите Родины", — подытожил Федор Вениславский.

Ранее мы информировали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин настаивает на всеобщей мобилизации.

Напомним, мы писали, майор ВСУ Кирилл Верес назвал главную причину проведения мобилизации в Украине.

Также мы сообщали, какие профессии нужны на фронте, в первую очередь.