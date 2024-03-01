Деяких українських пенсіонерів зобов’яжуть стати на військовий облік — що відомо

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

Верховна Рада України працює над законопроєктом щодо посилення процесу мобілізації. У ході затвердження правок до документа було запропоновано внести норму щодо військового обліку пенсіонерів силових структур та митних органів.

Кого саме стосуватиметься дане нововведення, зазначено в матеріалі "Судово-юридичної газети".

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Так, відомо, що народні депутати запропонували доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу II Прикінцеві положення законопроєкту нормами, відповідно до яких звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, мають стати на військовий обік в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Це стосується колишніх працівників:

Національної поліції України;

начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;

Державного бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби України;

Служби судової охорони;

Державної податкової служби;

Державної митної служби;

Бюро економічної безпеки України.

Стати на військовий облік зазначені категорії зобов’язані впродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував, щоб ці зміни не поширювались на:

працівників Державного бюро розслідувань, які не мають спеціальних нагород;

співробітників Національного антикорупційного бюро України.

Варто зауважити, що наразі Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроєкту №10449 щодо посилення мобілізації. Таких поправок, нагадаємо, понад 4 тисячі.

За попередніми прогнозами самих нардепів, новий законопроєкт вони можуть ухвалити у другому читанні до кінця березня. Такі терміни ставлять саме через величезну кількість правок, які треба опрацювати.

Раніше ми писали, що має зробити кожен військовозобов'язаний чоловік після вручення повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з жінок в Україні має стати на військовий облік вже у березні.

Також ми розповідали, як особам з інвалідністю третьої групи підтвердити право на відстрочку, відправивши заяву до ТЦК.