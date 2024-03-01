Некоторых украинских пенсионеров обяжут встать на военный учет — что известно

Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется
Верховная Рада Украины работает над законопроектом по усилению процесса мобилизации. В ходе утверждения правок в документ было предложено внести норму касательно военного учета пенсионеров силовых структур и таможенных органов.
Кого именно будет касаться данное нововведение, отмечено в материале "Судебно-юридической газеты".
Так, известно, что народные депутаты предложили дополнить подпункт 1 пункта 2 раздела II Заключительные положения законопроекта нормами, согласно которым уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе в связи с уходом на пенсию, должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Это касается бывших работников:
- Национальной полиции Украины;
- начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;
- Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;
- Государственного бюро расследований;
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- Службы судебной охраны;
- Государственной налоговой службы;
- Государственной таможенной службы;
- Бюро экономической безопасности Украины.
Стать на военный учет указанные категории обязаны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил, чтобы эти изменения не распространялись на:
- работников Государственного бюро расследований, не имеющих специальных наград;
- сотрудников Национального антикоррупционного бюро.
Стоит отметить, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту №10449 относительно усиления мобилизации. Таких поправок, напомним, более 4 тысяч.
По предварительным прогнозам самих нардепов, новый законопроект они могут принять во втором чтении до конца марта. Такие термины ставят именно в связи с огромным количеством правок, которые нужно проработать.
Раньше мы писали, что должен сделать каждый военнообязанный мужчина после вручения повестки.
Напомним, мы сообщали, кто из женщин в Украине должен встать на военный учет уже в марте.
Также мы рассказывали, как лицам с инвалидностью третьей группы подтвердить право на отсрочку, отправив заявление в ТЦК.
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