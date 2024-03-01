Некоторых украинских пенсионеров обяжут встать на военный учет — что известно

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП

Верховная Рада Украины работает над законопроектом по усилению процесса мобилизации. В ходе утверждения правок в документ было предложено внести норму касательно военного учета пенсионеров силовых структур и таможенных органов.

Кого именно будет касаться данное нововведение, отмечено в материале "Судебно-юридической газеты".

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Так, известно, что народные депутаты предложили дополнить подпункт 1 пункта 2 раздела II Заключительные положения законопроекта нормами, согласно которым уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе в связи с уходом на пенсию, должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Это касается бывших работников:

Национальной полиции Украины;

начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;

Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;

Государственного бюро расследований;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Службы судебной охраны;

Государственной налоговой службы;

Государственной таможенной службы;

Бюро экономической безопасности Украины.

Стать на военный учет указанные категории обязаны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил, чтобы эти изменения не распространялись на:

работников Государственного бюро расследований, не имеющих специальных наград;

сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Стоит отметить, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту №10449 относительно усиления мобилизации. Таких поправок, напомним, более 4 тысяч.

По предварительным прогнозам самих нардепов, новый законопроект они могут принять во втором чтении до конца марта. Такие термины ставят именно в связи с огромным количеством правок, которые нужно проработать.

Раньше мы писали, что должен сделать каждый военнообязанный мужчина после вручения повестки.

Напомним, мы сообщали, кто из женщин в Украине должен встать на военный учет уже в марте.

Также мы рассказывали, как лицам с инвалидностью третьей группы подтвердить право на отсрочку, отправив заявление в ТЦК.