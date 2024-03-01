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Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

1 марта 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Некоторых украинских пенсионеров обяжут встать на военный учет — что известно
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада Украины работает над законопроектом по усилению процесса мобилизации. В ходе утверждения правок в документ было предложено внести норму касательно военного учета пенсионеров силовых структур и таможенных органов.

Кого именно будет касаться данное нововведение, отмечено в материале "Судебно-юридической газеты".

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Так, известно, что народные депутаты предложили дополнить подпункт 1 пункта 2 раздела II Заключительные положения законопроекта нормами, согласно которым уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе в связи с уходом на пенсию, должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Это касается бывших работников:

  • Национальной полиции Украины;
  • начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;
  • Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;
  • Государственного бюро расследований;
  • Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • Службы судебной охраны;
  • Государственной налоговой службы;
  • Государственной таможенной службы;
  • Бюро экономической безопасности Украины.

Стать на военный учет указанные категории обязаны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил, чтобы эти изменения не распространялись на:

  • работников Государственного бюро расследований, не имеющих специальных наград;
  • сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Стоит отметить, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту №10449 относительно усиления мобилизации. Таких поправок, напомним, более 4 тысяч.

По предварительным прогнозам самих нардепов, новый законопроект они могут принять во втором чтении до конца марта. Такие термины ставят именно в связи с огромным количеством правок, которые нужно проработать.

Раньше мы писали, что должен сделать каждый военнообязанный мужчина после вручения повестки.

Напомним, мы сообщали, кто из женщин в Украине должен встать на военный учет уже в марте.

Также мы рассказывали, как лицам с инвалидностью третьей группы подтвердить право на отсрочку, отправив заявление в ТЦК.

СБУ
война
полиция
пенсионеры
военный учет
мобилизация

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