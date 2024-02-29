Військовий облік у березні 2024 — хто з жінок повинен явитися до ТЦК та СП

Українка в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати свої дані у ТЦК та СП. Це правило розповсюджується і на деякі категорії жінок. Проте, їх, на відміну від чоловіків, не можуть примусово мобілізувати на військову службу.

Хто з українок зобов'язаний стати на військовий облік вже у березні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Категорії жінок, які мають стояти на військовому обліку

Варто зауважити, що дане питання регулює Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Тож, відповідно до чинного законодавства, на військовому обліку під час воєнного стану повинні або ж можуть перебувати дві категорії жінок, зокрема:

Ті, що були визнані придатними за станом здоров'я до проходження військової служби за рішенням ВЛК та які закінчили заклади професійної, фахової передвищої або ж вищої освіти та здобули фармацевтичну або ж медичну спеціальність (такі особи підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних). Ті, які підходять за віком і були визнані придатними за рішенням медичної комісії та мають спеціальність, яка є спорідненою до будь-якої військової спеціальності згідно з переліком, що був затверджений Міністерством оборони України (за власного бажання).

Українка в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як стають на військовий облік жінки 2024 року

Якщо жінка, яка здобула освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, працює в органах, на підприємстві, в установі або організації, то відомості про неї до ТЦК повідомляють роботодавці.

Якщо ж така жінка не працевлаштована, то вона самостійно має прийти до територіального центру та стати на облік. При цьому українки так само проходять ВЛК.

Що ще варто знати про військовий облік та військову службу українок

Чинне українське законодавство передбачає, що жінки:

які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час;

у мирний час — можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

Варто зауважити, що наразі влада України чітко підкреслює: жінки можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власною згодою. Примусового призову українок немає і не передбачається.

Раніше в інтерв'ю Новини.LIVE старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади Микола Мельник розповів, чи потрібно мобілізовувати на війну жінок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що названо найпопулярніші військові спеціальності серед добровольців чоловіків та жінок.

Також ми розповідали, кого з жінок-медиків можуть мобілізувати на військову службу до лав ЗСУ.