Відстрочка від мобілізації — як особі з інвалідністю подати заяву до ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Усі військовозобов'язані чоловіки повинні явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Уточнити відомості про себе зокрема повинні й особи з інвалідністю третьої групи, які не є виключеними з військового обліку, але мають право на відстрочку від призову на військову службу. Але для цього їм необов'язково особисто відвідувати територіальний центр, документи можна відправити.

Як це правильно зробити, розповів адвокат Богдан Переседа на порталі b2bconsult.

Читайте також:

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю будь-якого ступеня, затвердженою в Україні, мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас вони входять до категорії військовозобов'язаних, які можуть мобілізуватися добровільно, тобто за власною згодою.

Так, за словами правознавця, особи з інвалідністю третьої групи можуть подати заяву про надання відстрочки разом із документами, що її підтверджують "Укрпоштою" цінним листом з описом вкладення.

Важливо, що слід відправляти не оригінали документів, а їх копії, які бажано нотаріально затверджені.

"У вас залишиться опис вкладення та фіскальний чек із пошти, які будуть доказами того, що ви проінформували ТЦК про наявне у вас право на відстрочку", — наголосив Переседа.

Адвокат пояснив, хоч заяву, відповідно до українського законодавства, можна писати у довільній формі, вона все ж таки повинна мати певну структуру і чіткий факт, що людина бажає скористатися правом на відстрочку.

Правозахисник пропонує наступне звернення:

"Оскільки я маю інвалідність третьої групи я не підлягаю призову за мобілізацією без моєї згоди та маю право на відстрочку від мобілізації відповідно до вимог законодавства. Відповідно прошу не мобілізовувати мене".

Серед документів, які особа з інвалідністю має надати ТЦК:

копія паспорта громадянина України;

копія ідентифікаційного коду;

заява про надання відстрочку;

довідка до акта МСЕК;

пенсійне посвідчення особи з інвалідністю.

Важливо: особи з інвалідністю не зобов’язані проходити ВЛК, якщо вони вже стоять на військовому обліку та якщо не мають наміру добровільно мобілізуватися.

Раніше ми повідомляли, де можуть служити чоловіки зі статусом обмежено придатного та чи мають право відправити їх на передову.

Нагадаємо, ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.

Також ми інформували, як пройти повноцінну ВЛК та які документи слід вимагати.