Мобілізація офіцерів запасу — як відбувається та хто не підлягає призову

Офіцери запасу. Ілюстративне фото: impuls.vntu.edu.ua

В Україні тривають загальна військова мобілізація та воєнний стан. Офіцери запасу також підлягають військовому призову, однак є деякі винятки.

Про те, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні, їхні права та хто не підлягає призову, пише Факти ICTV.

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Хто може отримати звання офіцера запасу

В Україні офіцером запасу може стати громадянин, який відповідає таким критеріям:

має диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня,

закінчив курс підготовки офіцерів запасу,

склав установлений іспит після закінчення курсу,

пройшов атестацію до офіцерського складу.

Згідно з українським законодавством такі особи можуть отримати первинне військове звання офіцера запасу і є військовозобов’язаними.

Офіцери запасу проходять військове навчання в університетах на спеціальних кафедрах. У вишах передбачена окрема військова дисципліна для студентів.

Мобілізація офіцерів запасу в Україні

В Україні мобілізації підлягають усі військовозобов'язані чоловіки. Відтак офіцери запасу можуть бути призвані до армії, оскільки мають такий статус.

Під час дії мобілізації такі громадяни в обов'язковому порядку мають прибути до військкомату, щоб:

оновити військово-облікові дані,

пройти медогляд,

отримати направлення на підготовку для вдосконалення військової спеціальності.

При цьому вони можуть змінювати своє місце проживання тільки за попереднім повідомленням та дозволом керівника ТЦК. Офіцерів можуть мобілізувати не лише за спеціальностями, зафіксованими у військових документах, а й призначити їх на нижчу посаду.

Які офіцери запасу не підлягають мобілізації

Офіцери запасу можуть отримати відстрочку від військового призову у випадку:

інвалідності або статусу тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;

броні від організації, де працюють;

якщо мають дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи;

якщо мають родичів, які потребують їхнього догляду;

статусу багатодітних тощо.

Як відбувається призов офіцерів запасу

Офіцерів запасу, як і інших громадян, можуть мобілізувати після визнання придатними або обмежено придатними ВЛК. Другий випадок впливає на вид роботи в армії військового та місце проходження служби.

Після отримання мобілізаційного розпорядження офіцери запасу мають самостійно прибути на збірний пункт протягом зазначеного часу.

"Неявка за мобілізаційним розпорядженням може стати причиною притягнення порушника до кримінальної відповідальності за ухилення від призову", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, ТЦК у Печерському районі Києва безпідставно "списував" військовозобов'язаних. Протягом 2022-2023 років з військового обліку було знято щонайменше 24 офіцери запасу.

Також ми писали про те, що в Україні чоловіки призовного віку від 18 до 60 років зобов'язані стати на військовий облік, а при отриманні повістки мають відреагувати на неї та виконати усі вимоги. Однак є випадки, коли це не обов'язково і можна не з'являтися до ТЦК.