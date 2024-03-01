У ТЦК пояснили чоловікам, як діяти після вручення повістки — має зробити кожен

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають мобілізаційні заходи через продовження повномасштабної війни, яку розв'язала росія. Співробітники ТЦК та СП вручають військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років повістки. Після того, як громадяни отримали цей документ, вони зобов'язані дотримуватися певного алгоритму дій.

Що має зробити кожен військовозобов'язаний чоловік після вручення повістки, пояснив начальник Черкаського обласного ТЦК та СП Олександр Устименко в інтерв'ю Youtube-каналу "18000".

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Керівник Черкаського обласного ТЦК та СП Олександр Устименко. Скриншот з відео на Youtube

Так, він вкотре підкреслив, що українцям не варто боятися походу до ТЦК та СП, адже навіть після проходження ВЛК нікого не направляють прямо у військові частини.

Коли військовозобов'язана особа отримала повістку, вона зобов'язана явитися у територіальний центр за вказаною адресою і відповідно у зазначені дату та час.

На місці після уточнення військово-облікових даних чоловікові виписують направлення на проходження медичного огляду.

Тут Устименко радить брати із собою усі наявні медичні документи для того, щоб лікарі могли видати правильний висновок. Особливо це стосується тих, хто має певні хронічні захворювання.

Варто зауважити, що певні аналізи, а також дослідження, до прикладу загальний аналіз крові або флюорографію, чоловіки мають пройти самостійно до проходження ВЛК.

Водночас Устименко пояснив, якщо людина приходить на військову медкомісію та говорить, що є певні скарги, але документів у нього немає, то таку особу направляють на додаткові дослідження.

"Людина проходить медичний огляд. І вже за висновками військово-лікарської комісії — або придатний, або обмежено придатний. І вже тоді приймається рішення, куди направляти, до якого навчального центру. Зараз у військові частини ми нікого не направляємо, тільки у військово-навчальні центри", — підкреслив керівник Черкаського обласного ТЦК та СП.

Крім того, він наголосив, що явитися до ТЦК та СП за повісткою — це обов'язок кожного військовозобов'язаного. А тих громадян, яким була вручена повістка, але вони проігнорували її, подають в розшук до Національної поліції.

"Якщо Нацполіція їх до нас привозить, то ми оформлюємо адміністративний протокол. Два адмінпротоколи, на третій — порушується кримінальна справа", — додав він.

Раніше ми повідомляли, хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як пройти повноцінну ВЛК та які документи слід вимагати.

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