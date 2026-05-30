Українські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ та дві нафтобази
Дрони Сил безпілотних систем у ніч проти 30 травня уразили танкер тіньового флоту Росії, а також дві нафтобази у Таганрозі та тимчасово окупованій Феодосії. Загалом БпЛА відпрацювали по 23 військових цілях та обʼєктах в оперативній глибині ворога.
Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді, передає Новини.LIVE.
Удари українських дронів по російських цілях
Серед уражених цілей:
- нафтовий танкер тіньового флоту;
- нафтобаза в Таганрозі;
- нафтобаза "Курганнафтопродукт" у Ростовській області;
- морський нафтовий термінал у Феодосії.
Удари відбулися за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Роберта Бровді, у ніч проти 30 травня дрони СБС знищили два російські літаки Ту-143 в Таганрозі та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".
Раніше українські воїни атакували декілька стратегічно важливих обʼєктів росіян на фронті та в тилу. Зокрема, серед цілей РЕБ у тимчасово окупованому Криму та склади зі зброєю.