Українські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ та дві нафтобази

Танкер російського тіньового флоту. Фото: кадр з відео

Дрони Сил безпілотних систем у ніч проти 30 травня уразили танкер тіньового флоту Росії, а також дві нафтобази у Таганрозі та тимчасово окупованій Феодосії. Загалом БпЛА відпрацювали по 23 військових цілях та обʼєктах в оперативній глибині ворога.

Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді, передає Новини.LIVE.

Удари українських дронів по російських цілях

Серед уражених цілей:

нафтовий танкер тіньового флоту ;

; нафтобаза в Таганрозі ;

; нафтобаза "Курганнафтопродукт" у Ростовській області;

у Ростовській області; морський нафтовий термінал у Феодосії.

Удари відбулися за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Роберта Бровді, у ніч проти 30 травня дрони СБС знищили два російські літаки Ту-143 в Таганрозі та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Раніше українські воїни атакували декілька стратегічно важливих обʼєктів росіян на фронті та в тилу. Зокрема, серед цілей РЕБ у тимчасово окупованому Криму та склади зі зброєю.